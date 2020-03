Petróleo na casa dos 30 dólares. Bolsa de Lisboa com maior queda desde 2008

O preço do barril de petróleo Brent - que serve de referência para Portugal - no mercado de futuros de Londres para entrega em maio desceu esta segunda-feira 24,13%, para os 34,36 dólares.



A fortíssima quebra na cotação é atribuída à guerra de preços desencadeada pela Arábia Saudita, que agravou o receio dos efeitos da epidemia do novo coronavírus sobre a procura do produto.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 10,93 dólares abaixo dos 45,29 com que fechou as transações na sexta-feira.

O preço do petróleo cotado em Nova Iorque também fechou esta segunda-feira a cair 25% após o fracasso das discussões entre a Rússia e a Arábia Saudita, o que levou Riade a iniciar uma guerra de preços.

O setor do petróleo não caia tanto desde a Guerra do Golfo, em 1991.

O barril do WTI (de referência nos Estados Unidos) para entrega em abril fechou nos 31,13 dólares, caindo 10,15 dólares no total, enquanto o petróleo Brent (de referência na Europa) caiu em 24% para 34,40 dólares.

Esta foi uma segunda-feira negra nas bolsas mundiais. A Bolsa de Nova Iorque chegou a estar suspensa, durante alguns minutos, devido às fortes quebras.

A Bolsa de Lisboa foi fortemente penalizada e caiu quase 9%, sofrendo a maior queda diária desde 2008.