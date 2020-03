Pedrinho tem muito potencial, mas "ainda não é uma peça chave no Corinthians"

Luizão, antigo internacional brasileiro com passagem pelo Corinthians, diz que Pedrinho tem muito potencial para render no Benfica, mas explica que o avançado "ainda não é uma peça chave" no Corinthians. Em declarações a Bola Branca, o ex-avançado elogia o primeiro reforço das águias para a próxima época.

"Há um risco de chegar e não se adaptar e não conseguir jogar bem, mas acho que no Pedrinho isso não vai acontecer. É um jogador que está há muito tempo na equipa profissional do Corinthians, já tem experiência e pode fazer uma grande época", disse.

Pedrinho está ainda em Lisboa, onde já fez exames médicos para assinar por cinco anos com o Benfica. Nesta altura, permanece a dúvida se Pedrinho regressa para o resto da época no Corinthians e Jogos Olímpicos com o Brasil, ou se fica em Portugal, a ambientar-se ao novo clube.



Luizão, que partilhou balneário na seleção com jogadores como Roberto Carlos, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, diz que Pedrinho tem potencial, mas falta-lhe crescer.

"É um bom jogador. No Corinthians ainda não se afirmou como uma peça chave. Para um brasileiro que sai para Portugal, ajuda muito a língua. Ele tem um potencial muito grande", explica.

Comparações a Di Maria

Luizão compara Pedrinho a Angel Di Maria, que também entrou na Europa pelo Benfica, antes de assinar pelo Real Madrid.



"É um jogador tipo o Di Maria, mas mais jovem, porque o Di Maria já está mais rodado. Defino o Pedrinho como parecido a ele, pé esquerdo na bola e remata muito bem de fora da área", termina.

Pedrinho deve ser apresentado, esta terça-feira, a troco de 20 milhões de euros. O brasileiro somou sete golos em 57 jogos disputados na última temporada. No clube encarnado, deve assinar contrato por cinco temporadas.