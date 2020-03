Jesus diz que há jogadores melhores do que Pedrinho no Brasil

Jorge Jesus, treinador do Flamengo, acredita que há pelo menos quatro extremos que são melhores do que Pedrinho, que prepara-se para assinar pelo Benfica a troco de 20 milhões de euros.

Em declarações à "FOX Sports" brasileira, o técnico enumerou quatro jogadores, um deles reforço do Flamengo neste último mercado de transferências.

"Se me perguntam se há jogadores no Brasil nessa posição e que são melhores do que o Pedrinho, eu digo que sim, e mais do que um. Everton [Grémio], Dudu [Palmeiras], Rony [Palmeiras] e Michael [Flamengo]. Até já disse quatro", disse o técnico.

Pedrinho, de 21 anos, deve ser oficializado esta terça-feira como reforço do Benfica. O avançado chegou a Lisboa no domingo para assinar contrato e deve voltar ao Corinthians para o que resta da temporada no calendário europeu.