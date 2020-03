Carlos Xavier aprova reação de Rúben Amorim à primeira vitória

Carlos Xavier, antigo jogador e capitão do Sporting, concorda com Rúben Amorim, que reconheceu debilidades na vitória sobre o Aves e assumiu a responsabilidade pela exibição pouco conseguida diante de um adversário que jogou durante 70 minutos com apenas nove jogadores.

Na opinião de Carlos Xavier, a reação de Rúben Amorim após a estreia no banco leonino foi a mais ajustada, não deixando de ser também uma mensagem para os jogadores.

"O Rúben Amorim assumiu as culpas mas também responsabilizou a equipa, ou seja, assumiu que foi o responsável como a equipa jogou, mas também significa que os jogadores não fizeram tudo o que pediu, e que poderiam ter transformado o jogo que poderia ser fácil e acabou por ser complicado. Mas nada há a apontar porque há apenas uma semana de treino, agora o próximo jogo que será fora vai exigir outro tipo de trabalho", afirma.

O Sporting continua dividido, como se constata pela manifestação hostil – mais uma - a Frederico Varandas, antes do jogo com o Aves. Rúben Amorim entende que a atmosfera que se respira em Alvalade se estende negativamente aos jogadores, opinião partilhada por Carlos Xavier.

"Sabemos que as coisas não estão fáceis ao nível do apoio unânime à equipa. A massa associativa do Sporting está dividida e isso não é benéfico para o clube e para a equipa, Há que conjugar esforços e tentar encontrar uma solução para que este ambiente termine", sublinha.

A exibição com o Aves ficou aquém das expectativas, num jogo atípico devido às duas expulsões no adversário. Carlos Xavier conclui que é necessário dar algum tempo aos jogadores para se adaptarem às ideias de Rúben Amorim.

"O jogo não correu de feição devido à expulsão muito cedo de dois jogadores, o que alterou o sistema das duas equipas, que levou o Sporting a lutar contra uma parede. Mas já se notaram algumas mudanças tácticas, vendo-se a equipa quando ataca com mais gente na zona de finalização, mas ainda se nota alguma falta de esclarecimento, com alguns jogadores ainda presos nas ideias e estava dificil de entrar na defesa do Desportivo das Aves, mas o Sporting acabou por justificar a vitória", concluiu.

O Sporting joga sábado em Guimarães com o Vitória, num encontro marcado para as 20h30.