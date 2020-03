Pinto da Costa não quer voltar a ver Artur Soares Dias e Vasco Santos em jogos do FC Porto

Jorge Nuno Pinto da Costa pediu, esta segunda-feira, que Artur Soares Dias e Vasco Santos não voltem a apitar jogos do FC Porto, até ao final do campeonato, depois dos erros que os dois árbitros alegadamente cometeram, na receção dos portistas ao Rio Ave, na jornada 24.

"Estamos indignados", declarou o presidente do FC Porto, em entrevista ao Porto Canal. Em causa está um penálti sobre Marega, aos 55 minutos, que terá ficado por assinalar, quando o placard marcava 1-1, o resultado final da partida. Artur Soares Dias, árbitro principal, não viu a suposta falta e o videoárbitro, Vasco Santos, não corrigiu a decisão. Pinto da Costa considera que os dois juízes foram "mal nomeados".

"Não tenho dúvida de que o Conselho de Arbitragem estará atento e compreenderá que, se eles têm azar nos jogos do FC Porto nos temos azar com eles e o melhor para evitar que haja azar de um lado e de outro é evitar que eles apitem jogos do FC Porto. Só desejo que haja a maior cautela nas nomeações e que haja da parte dos árbitros a maior serenidade, que façam o seu trabalho. Se se sabe que há indivíduos que têm falta de qualidade, não podem ser nomeados para jogos em que está a discutir-se um título. Estes senhores não têm condições para apitar jogos do FC Porto e espero não os encontrar tão cedo", rematou.

Na ótica de Pinto da Costa, o suposto penálti "foi tão evidente", que não compreende como é que Vasco Santos não chamou à atenção de Soares Dias. O líder portistas também dirige críticas ao árbitro internacional:

"Ele está a dois, três metros da jogada. O Sérgio Conceição disse que era um penálti do tamanho da Torre dos Clérigos. Eu digo que a Torre dos Clérigos é demasiado pequena para comparar com o tamanho deste penálti. É incompreensível. Não ponho em causa a seriedade de nenhum árbitro, mas uma coisa é seriedade, outra é capacidade. Este árbitro, no ano passado, no Rio Ave-FC Porto, que definitivamente nos tirou a chance de poder chegar ao título, tirou-nos dois penáltis. Sabendo-se isso, acho que este árbitro foi mal nomeado para um Porto-Rio Ave. Mal da arbitragem portuguesa se este é realmente o melhor de todos."

Pinto da Costa considera que Vasco Santos demonstrou "incapacidade" de desempenhar a função de videoárbitro. "É inacreditável como é que árbitros que marcam penáltis menos evidentes que estes quando estão no VAR, ignoram. Parece-me que tem havido muitos penáltis noutros jogos que são indicados pelo VAR e o árbitro vai ver, verifica que há razão e marca. No jogo em Setúbal, foi marcado um penálti e bem, pelo VAR. Sim senhora. Mas o var funciona em Setúbal e não funciona no Porto? O que é que o senhor Vasco Santos está a fazer no VAR? O VAR não funciona nos jogos do FC Porto? O campeonato não pode ficar ao erro de um árbitro num jogo em que foram sonegados dois pontos ao FC Porto." O presidente do FC Porto revelou, ainda, o que Artur Soares Dias disse após o final do encontro, já nos balneários, sobre o possível penálti. "O Senhor Soares Dias abriu a porta do balneário e, virando-se para o Engenheiro Luís Gonçalves, disse: 'Eu já vi as imagens e não é penálti'. Mas que imagens é que ele pode ter visto para dizer que não é penálti? Se mesmo vendo as imagens considera que isto não é penálti, então não tem condições para arbitrar. Que mostre a imagem que viu. É grave vir justificar um erro dizendo que viu imagens e que não é penálti. Espero que venha mostrar as imagens que viu."



