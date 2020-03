Paulo Teixeira: “Arbitragem fez-me lembrar tempos anteriores a Pedroto”

“Não há ninguém que diga que não é penálti. Só duas pessoas em Portugal viram que não era penálti, o árbitro e o VAR. Há 50 anos que vejo jogos de futebol e nunca tinha visto uma coisa como esta. E no caso do golo deve ter estado a fazer uma prova de aritmética durante seis minutos para pensar na explicação que ia dar a dez milhões de portugueses e aos 45 mil adeptos que estavam no estádio. Se pararmos a imagem uns milésimos de segundo antes, está em jogo. Os organismos internacionais estão a prever rever isto porque é um escândalo e uma afronta para quem vai aos estádios. Eu próprio ponderei seriamente se valeria a pena continuar a ir ver futebol em Portugal, aos estádios”, revela.

“Lamento profundamente que estejam a fazer isto ao meu clube em detrimento de outros critérios que são utilizados noutros jogos, independentemente de ser do Benfica ou outros clubes. É um sentimento de tristeza por força de uma grande injustiça que vi fazer ao FC Porto que me fez lembrar os tempos anteriores a José Maria Pedroto em que tínhamos muita dificuldade em ter equidade e transparência na arbitragem”, disse, em declarações a Bola Branca .

Paulo Teixeira, conhecido adepto do FC Porto e membro suplente do Conselho Superior do clube azul e branco, mostra indignação e tristeza pela arbitragem do jogo com o Rio Ave.

Sérgio Conceição arrisca castigo

O treinador do FC Porto é alvo de uma participação disciplinar do Conselho de Arbitragem ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, pelo que disse antes do FC Porto - Rio Ave. Na antevisão ao jogo, o treinador do FC Porto desejou que as arbitragens nesta ponta final da época fossem mais felizes do que na última temporada, numa alusão aos jogos em que na opinião dos portistas o Benfica tirou benefício do trabalho dos árbitros para chegar ao título.

Declarações que podem valer ao treinador do FC Porto a abertura de processo disciplinar, independentemente do que disse após o empate com o Rio Ave, com Sérgio Conceição a considerar que ficou por marcar um penalti sobre Marega “do tamanho da Torre dos Clérigos”.

Paulo Teixeira, reage com ironia à participação disciplinar. “Às tantas temos que deixar de falar mas não é assim que eu quero viver em Portugal. Quero viver num país livre onde possamos dar voz a quem se sente injustiçado. Se isso acontecer ao Sérgio Conceição, será uma grande injustiça porque ele é o porta voz de toda a estrutura do futebol do clube”

Campeonato até ao fim

O FC Porto não beneficiou do empate do Benfica em Setúbal mas continua na frente com um ponto de vantagem sobre o rival encarnado. Paulo Teixeira desconfia da reta final do campeonato.

“Se isto continuar assim mais vale o FC Porto, não digo arrumar as botas, mas estamos a lutar no campo e fora do campo contra o que são os interesses instalados que todas as semanas são falados na comunicação social. O poder está concentrado em Lisboa e temos de estar preparados para uma luta que vai ser muito difícil. Vamos ter campeonato até ao fim porque para além dos jogadores se empenharem em campo há também jogadas de bastidores como estas a 300 quilómetros de distância que decidem um jogo de futebol”, remata.