Otávio pede nacionalidade portuguesa e pode ser opção na seleção

Otávio, médio do FC Porto, poderá ser opção para a seleção portuguesa a curto-prazo, depois de ter formalizado o pedido de nacionalidade lusa, segundo escreve o jornal "O Jogo".

O jogador de 25 anos chegou a Portugal em 2014, para o FC Porto. Cumpriu uma época e meia cedido ao Vitória de Guimarães e está há seis anos em Portugal, o que lhe permite pedir a nacionalidade portuguesa.

De acordo com a publicação, o médio está interessado em representar a seleção nacional, tal como Soares, que já tem nacionalidade lusa. Otávio representou os sub-20 do Brasil e, nesse sentido, está elegível para ser opção na seleção lusa

Valor aumentado

Com nacionalidade portuguesa, sobe o valor do passe de Otávio, uma vez que o médio se torna jogador comunitário, o que lhe pode abrir as portas para o mercado internacional.

Otávio entra no último ano de contrato na próxima época. O médio tem contrato até 2021 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Esta época, soma um golo em 38 jogos disputados.