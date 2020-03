FC Porto vai pedir auditoria ao funcionamento das linhas do VAR

Jorge Nuno Pinto da Costa revelou, esta segunda-feira, que o FC Porto vai pedir uma auditoria ao funcionamento das linhas de fora de jogo com que o videoárbitro (VAR) analisa lances de golo.

Esta decisão, anunciada pelo presidente do FC Porto em entrevista ao Porto Canal, surge na sequência do golo anulado frente ao Rio Ave, devido a um fora de jogo de três centímetros de Alex Telles. Pinto da Costa questionou o tempo que Artur Soares Dias, árbitro da partida, e Vasco Santos, o VAR, demoraram a analisar o lance.

"Vou pedir uma auditoria ao funcionamento das linhas do VAR. São precisos seis minutos para mostrar uma linha de três centímetros de fora de jogo? Se calhar, deu para meter muitas linhas ao lado e atrás. E não é igual para todos. É inexplicavelmente tempo a mais", vincou.

O FC Porto empatou na receção ao Rio Ave, a um golo, e perdeu a oportunidade de ficar com vantagem de quatro pontos sobre o Benfica, que tropeçou, com o mesmo resultado, no terreno do Vitória de Setúbal.

Aos 78 minutos, Marega introduziu a bola na baliza do Rio Ave. Contudo, após seis minutos - tempo que Artur Soares Dias demorou a consultar o VAR -, o golo foi anulado, por fora de jogo prévio de Alex Telles.