Conselho de Arbitragem faz participação disciplinar contra Sérgio Conceição

O Conselho de Arbitragem fez uma participação disciplina ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol contra Sérgio Conceção, treinador do FC Porto.

Em causa estão as declarações do técnico na antevisão da partida contra o Rio Ave.

"Não estou a vender banha da cobra, estou a falar de factos. Sabemos o que foram as últimas 10, 12 jornadas do ano passado e que a prestação dos árbitros não foi a melhor. Isso acontece, mas foi um período decisivo. Não estou a tentar criar pressão, um jogo de futebol tem sempre pressão. Benfica e FC Porto estão a lutar pelo título. O que desejo é as maiores felicidades a todos os intervenientes diretos num jogo", disse.

No final da partida, Sérgio foi igualmente crítico à arbitragem de Artur Soares Dias: "Um penálti do tamanho da Torre dos Clérigos que não foi assinalado. Cada vez que se aproxima o final do campeonato fica mais difícil ganhar os jogos. No ano passado, dois penáltis a nosso favor em Vila do Conde, curiosamente com o mesmo árbitro, que, atenção, considero o melhor árbitro português".