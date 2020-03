Presidente da República não está infetado com coronavírus

Nesta segunda-feira a tarde, apesar de continuar sem sintomas viróticos, o Presidente da República anunciou no site da presiência que "continuará a trabalhar em casa até perfazer as duas semanas referidas na nota ontem divulgada".

O resultado do teste efetuado, ao começo da tarde, ao Presidente da República, deu negativo. Marcelo Rebelo de Sousa anunciou no domingo que tinha cancelado “toda a sua atividade pública” durante as próximas duas semanas.

A decisão de suspender a agenda do chefe de Estado surgia depois de "um aluno de uma escola de Felgueiras ter sido internado" por infeção de novo coronavóírus e a escola encerrada.

No domingo, o gabinete da presidência avançou que "foi apurado que uma turma dessa escola havia estado em Belém, na última terça-feira, no âmbito da iniciativa 'Artistas no Palácio de Belém', em sessão a que assistiu o Presidente da República, tendo, no final, tirado fotografias com os alunos e professores sem, no entando, os ter cumprimentado um a um".

O comunicado destacava que "nem o aluno ora internado nem a sua turma estiveram em Belém".

No entando, e "atendendo ao que se sabe hoje e não se sabia na terça-feira passada, tendo ouvido as autoridades de saúde, o Presidente da República, apesar de não apresentar qualquer sintoma virótico, decidiu cancelar toda a sua atividade pública, que compreendia várias presenças com número elevado de portugueses, assim como a própria ida a Belém, durante as próximas duas semanas".