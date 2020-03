Marcelo recebe Orçamento do Estado para 2020 e promete promulgação ainda esta semana

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já recebeu a versão final do Orçamento do Estado para 2020. A indicação é avançada numa nota publicada no site da Presidência.

"O Presidente da República recebeu, hoje, às 9h30m, o Decreto da Assembleia da República que aprova a Lei Orçamento do Estado para 2020, que será analisado pelas assessorias competentes e deverá ser objeto de decisão até ao final desta semana.