Marcelo começa o seu ano mais difícil

Marcelo Rebelo de Sousa celebra, nesta segunda-feira, quatro anos como Presidente da República e, ao mesmo tempo, começa o que parece vir a ser o seu ano mais difícil como chefe de Estado. E não, não é por estar numa espécie de quarentena autoimposta devido ao Covid-19.

O Presidente já está a ser criticado pela decisão de se isolar, tal como estava a ser criticado por ter continuado a distribuir beijinhos e abraços depois de a diretora-geral de Saúde e o Governo terem recomendando atitudes de distanciamento social como prevenção contra o coronavírus. E críticas é algo de que Marcelo não gosta. E a que não está, aliás, habituado, mas que nos últimos tempos têm aparecido e não apenas por dar beijinhos em tempos de precauções antivirais.

Ainda na semana passada, até foi criticado por Paulo Rangel por causa do mais recente e mais grave caso da justiça portuguesa.

Depois de quatro anos de quase unanimidade nacional, com o povo a adorá-lo e os comentadores a preservá-lo, Marcelo entra no seu último ano a ser questionado e até criticado e até dentro do seu próprio partido. E, mesmo sem Covid-19, os beijinhos e as selfies começavam a dar sinais de saturação na entrada para o último ano de mandato, com vários desafios pela frente.



1- Recandidatura



Por vontade própria, Marcelo Rebelo de Sousa tem arrastado e deixado arrastar o tema recandidatura quase ao longo de todo o primeiro mandato. O Presidente – que antes de o ser e até como candidato defendia um mandato único – já fixou várias datas para decidir ou anunciar a decisão sobre a candidatura a um segundo mandato.

A 22 de Janeiro de 2017, na SIC, na primeira entrevista que deu, estabeleceu setembro de 2020 como o prazo para anunciar se concorre ou não às presidenciais de janeiro de 2021.

Nos dois anos de mandato, em 9 de março de 2018, antecipou o prazo para o Verão. Prometeu não “utilizar o cargo de Presidente para fazer uma candidatura escondida”, afastando igualmente “despedidas grandiosas”, caso decida não se recandidatar. “[A decisão] tem de ser com uma certa distância, tem de ser no momento em que eu anuncio a data das eleições presidenciais, que são em janeiro [de 2021]. Portanto, significa, o mais tardar, no fim do verão [de 2020]”.

Em outubro de 2019, depois de fazer um cateterismo, considerou-se fortalecido, mas remeteu a decisão sobre recandidatura para outubro deste ano.

Já este ano, em janeiro, adiou o anúncio para “lá para novembro”. Em declarações aos jornalistas, numa visita à fábrica de azulejos Viuva Lamego, em Sintra, justificou este adiamento com a preocupação de evitar “um ruído antecipado que perturbasse o exercício das funções” e considerou que este prazo “é o mais adequado ao conhecimento de todas as condições”.

Também em relação às condições e critérios para a recandidatura, Marcelo Rebelo de Sousa tem vindo a dar sinais, nem sempre coincidentes:

Na entrevista à Renascença e ao Público, em Maio de 2018, disse que não se recandidataria se voltasse a acontecer uma tragédia como a do incêndio de Pedrógão;

e ao Público, em Maio de 2018, disse que não se recandidataria se voltasse a acontecer uma tragédia como a do incêndio de Pedrógão; Em janeiro de 2019, na Jornada Mundial da Juventude, no Panamá, disse que saber se haveria alguém em melhores condições para receber o Papa em 2022 seria um critério de decisão. E acabou por assumir que tinha tido no Panamá um “ empurrão psicológico” para a recandidatura;

Em maio de 2019, num discurso em inglês, reconheceu os seus receios sobre a crise da direita, assumiu que o resultado das legislativas poderia influenciar a sua decisão, porque entende que pode ser necessário para o equilíbrio dos poderes;

Em outubro de 2019, o critério seria as condições de saúde.

Entre as questões de saúde e as conjunturas políticas, Marcelo tem vindo a estabelecer os seus critérios. O Presidente, que tem 71 anos, sabe que se for reeleito não terá condição física para manter num segundo mandato o ritmo que tem tido neste primeiro. Gostaria também de voltar a ter mais tempo e liberdade para os netos, que têm vivido entre o Brasil e a China. Mas a vinda para Portugal do neto preferido, que o aconselho a candidatar-se, mas a fazer só um mandato, atenua as saudades.



1- Situação da direita



A situação política, por outro lado, causa-lhe alguma angústia. Providencialista, como tantas vezes já se assumiu, Marcelo considera-se necessário para o equilíbrio de poderes e fundamental para, com a sua popularidade, combater os populismos que foram crescendo pela Europa e a que tantas vezes se tem referido em discursos.



As eleições de outubro do ano passado aumentaram-lhe as angústias, com a entrada no Parlamento de André Ventura e a fragilização da direita, que continua sem se conseguir assumir como a alternativa que Marcelo tanto tem reclamado como necessária à democracia.



Até às presidenciais, não se vislumbram mudanças à direita. Rui Rio – com quem Marcelo mantém uma relação distante – acabou de ser reeleito líder do PSD. E Francisco Rodrigues dos Santos acabou de suceder a Assunção Cristas no CDS.



Ventura é, agora, o primeiro adversário declarado de Marcelo para as presidenciais de 2021 e começou, precisamente, por atacar o atual Presidente na apresentação da sua candidatura. O líder do Chega quer, claramente, congregar os votos dos descontentes com Marcelo, de quem até pode ter votado nele em 2016, mas não está contente com o seu desempenho e com o que, em alguns momentos, pode ter sido visto como excessiva proximidade ao Governo.



Já os partidos tradicionais – PSD e CDS – que apoiaram Marcelo em 2016 optaram por não declarar para já o apoio a uma recandidatura, apesar de já não terem congressos ordinários antes das próximas presidenciais.

Rui Rio optou mesmo por ignorar a questão presidenciais tanto na moção como nos discursos do congresso de fevereiro. O líder do PSD justificou com a natureza própria da eleição presidencial: é uma eleição unipessoal, que depende da vontade do candidato e, portanto, não faz sentido para Rio anunciar um apoio a Marcelo antes de este anunciar se é de facto recandidato.



3 – Relação com o Governo



Marcelo deu-se muito bem com a chamada “geringonça”, mas a verdade é que Cavaco Silva lhe facilitou o trabalho: deixou-lhe um governo empossado com acordos escritos (por exigência do próprio Presidente) que garantiam a governabilidade pelo menos nos primeiros tempos e que acabaram por garantir uma legislatura.

Nas eleições do ano passado, os portugueses não deram ao PS a desejada maioria absoluta, que poderia tornar o Presidente menos relevante e, do ponto de vista de Marcelo, reduzir a necessidade da sua recandidatura. Mas o PS também não quis renovar a “geringonça” de papel passado e isso tornou a governação mais incerta.

O primeiro Orçamento desta legislatura foi aprovado com abstenções, o que acabou por ser um sinal da fragilidade desta solução. Até o Presidente acabou por vir a público dizer que não fazia sentido uma crise logo no início da legislatura. E este ano ainda tem mais um Orçamento: o de 2022, com votação em outubro/novembro.

Na semana passada, no aniversário do diário “Público”, Marcelo voltou a dizer que não quer crises. “Não se julgue que alguém de meridiano bom senso possa recorrer num intervalo de tempo em que isso será possível ao voto popular antecipado a pretexto de indefinições estratégicas decorrentes de imprevisibilidade política num país que acabou de sair de eleições, que gere uma situação de âmbito global na saúde pública e tem uma presidência europeia pela frente já no primeiro semestre do ano que vem”, disse o Presidente.

De acordo com a Constituição, o Parlamento não pode ser dissolvido nos seis meses seguintes à sua eleição, nem no último semestre do mandato presidencial, pelo que Marcelo só pode convocar eleições antecipadas de abril até setembro.

“O caminho não é esse”, disse o Presidente, para quem o caminho é “baixar a temperatura do ambiente vivido, resistir à tentação sistemática, venha de onde vier, poderes ou oposições, do aceno a crises políticas apelando a dissoluções, definir rumos minimamente estáveis e agir no quadro parlamentar que os portugueses escolheram”.

Ou seja, “entendam-se”, pede o Presidente que não quer crises no seu último ano de mandato e, já na mensagem de Ano Novo, tinha pedido um governo concretizador e dialogante.

4 – Eutanásia



É um processo legislativo que se vai arrastar provavelmente até à decisão sobre a recandidatura. A legalização da eutanásia foi aprovada na generalidade no Parlamento a 20 de fevereiro e o PS anunciou que queria ver o processo parlamentar concluído atá ao Verão.

Uma vez saída do Parlamento, a lei seguirá para Belém, onde Marcelo tem três opções: promulgar, vetar ou enviar para o Tribunal Constitucional. A decisão não está tomada e a forma como o processo legislativo decorrer, assim como a versão final aprovada, terão influencia nessa decisão. Mas o Presidente já dá esta como uma “batalha perdida”.

Ainda assim, Marcelo pode gerir os tempos da decisão como entender melhor. A promulgação, justificada por uma maioria absoluta parlamentar de aprovação da lei, resolve de imediato o assunto, mas gerará descontentamento na maioria que elegeu Marcelo. Um veto político em pleno verão remete a confirmação da lei para outubro/novembro. O recurso para o TC implica 25 dias de espera até uma decisão. Uma conjugação de veto político com recurso para o Constitucional depois da confirmação da lei pode empurrar o processo quase até às presidenciais. E pode também gerar descontentamento à esquerda, impedindo a maioria alargada que qualquer Presidente que se recandidata ambiciona e tem nos 70,3% de Mário Soares o recorde a bater.

Marcelo entra, assim, no seu quinto ano como Presidente, com várias incertezas políticas no horizonte. A que se juntam todas as incertezas que o Covid-19 veio trazer ao país e ao mundo.