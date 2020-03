​Técnico suspende atividade durante duas semanas

O Instituto Superior Técnico, em Lisboa, anuncia que vai suspender as aulas e outras atividades presenciais entre os dias 11 e 27 de março, por causa o coronavírus.



Sempre que possível, as atividades serão substituídas por ensino à distância, refere em comunicado o diretor do Técnico, Rogério Colaço.

Salas, bibliotecas e espaços de estudo ficarão encerrados 24 horas por dia.

O presidente do Instituto Superior Técnico recomenda o autoisolamento a todas as pessoas que regressem de zonas de risco de coronavírus.

"Estas medidas, que se aplicam nas próximas duas semanas, serão ajustadas conforme a necessidade e a evolução da situação", sublinha.

As Universidades de Lisboa e Coimbra e o Instituto Egas Moniz, em Almada, também decidiram suspender todas as aulas presenciais com efeitos imediatos e por um período de duas semanas.

Portugal tem 39 casos confirmados de coronavírus, anunciou esta segunda-feira o Governo e a Direção-Geral da Saúde.

A diretora-geral da Saúde acredita que a "situação está relativamente controlada" em Portugal, mas é preciso estar preparado para todos os cenários.

"O foco da região Norte é o mais ativo. A situação está relativamente controlada, não temos tido um crescimento desproporcionado e exponencial da doença, tudo indica que as medidas de contenção estão a resultar. O comportamento do vírus pode modificar-se. Neste momento, temos vários padrões de transmissão nos diversos países. O nosso até ao momento tem estado a correr relativamente bem, uma vez que não temos tido uma explosão de casos positivos."

"Estamos tranquilos, não quer dizer que dentro de dois ou três dias não possa haver uma situação parecida com Itália, Temos que prever todos os cenários", afirmou.