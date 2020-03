Montagem de tendas em hospitais. “Não há aqui nada de anormal”

Veja também:

O presidente da Cruz Vermelha afasta alarmismos após a decisão de instalar três tendas junto ao serviço de urgência do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Segundo Francisco George, a montagem destes módulos para ajudar na luta contra o coronavírus é apenas por mera precaução e prevenção.

“Não há aqui nada de anormal porque são unidades que habitualmente são colocadas fora dos hospitais a fim de prevenir infeções dentro do hospital que possam prejudicar outros doentes que procuram o hospital por razões distintas”, refere.

Francisco George, ex-diretor geral da saúde, garante ainda que a instituição estará disponível para ceder hospitais de campanha sempre que solicitado.

Por sua vez, o Hospital de São João está a montar um hospital de campanha que deverá entrar em funcionamento quando se justificar.

Em comunicado enviado à Renascença, o hospital diz que se trata de uma medida prevista no plano de contingência.

Foram registados este domingo nove casos de contágio pelo novo coronavírus em território nacional, o que faz subir para 30 o número de infetados no país. A maioria dos infetados está internada no Hospital de S. João. no Porto, outros seis no Hospital de Santo António, na mesma cidade, e os restantes seis no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

O número de pessoas infetadas em todo o mundo pelo Covid-19 aumentou para 105.836, das quais morreram 3.595, de acordo com um balanço feito pela agência France-Presse (AFP), com dados atualizados às 9h da manhã de hoje.

A Direção-Geral da Saúde, que tem um microsite com múltiplas informações sobre a doença , recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos . Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.