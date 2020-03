Dezenas de portugueses retidos em cruzeiro no Egito

Mais de 40 portugueses estão retidos num navio em Luxor, Egito, a aguardar o rastreio dos serviços de saúde egípcios por causa de dezenas de casos de infeção pelo novo coronavírus detetados num outro cruzeiro na região.

Em declarações à agência Lusa, Sandra Monteiro, uma das passageiras portuguesas do navio "MS Princess Sarah", diz que a notícia chegou nesta segunda-feira de manhã.

“Fomos informados de que vem a segurança e higiene nacional fazer o rastreio a todos os cruzeiros por causa do Covid-19", contou.

A portuguesa chegou ao Cairo no dia 3 de março e entrou neste cruzeiro em Luxor no sábado, para fazer a descida do rio Nilo. "Saímos, visitámos o templo e regressámos”, acrescenta.

No navio "MS Princess Sarah" estão pelo menos 43 portugueses, além de outros passageiros porto-riquenhos, argentinos, espanhóis e chineses e que há dezenas de cruzeiros parados em Luxor a aguardar o mesmo rastreio.

"Estão vários cruzeiros na mesma situação. Nós somos o terceiro, temos mais cinco na nossa lateral e atrás de nós estão filas idênticas, com nove a 10 cruzeiros cada, lado a lado", acrescentou.

A portuguesa diz não há casos suspeitos no cruzeiro "MS Princess Sarah", mas que houve suspeita num dos outros navios.

"Para passarmos para a cidade temos de passar por dentro dos vários cruzeiros, num corredor, e também vamos visitar templos onde estiveram pessoas infetadas...", disse a portuguesa, acrescentando: "A cidade está fechada, não podemos sair e vão fazer o rastreio a todos, independentemente se o navio está referenciado (com casos suspeitos) ou não".

Sandra Monteiro disse ainda que as autoridades preveem ter o trabalho de rastreio concluído até final do dia de hoje e que a previsão era pernoitar em Luxor hoje à noite.

"Dentro do cruzeiro podemos circular. Estão sempre a desinfetar as áreas comuns. Já fecharam os quartos, pois íamos sair", explicou Sandra Monteiro, sublinhando que neste navio "todos os passageiros estão bem dispostos e ninguém tem sintomas".

"Estamos a aguardar (...) Temos consciência de que quem não está cá está mais aflito para saber como estamos. Mas estamos bem", acrescentou.

No domingo, os passageiros e a tripulação do navio "A-Sara", que está em Luxor, foram retirados da embarcação após terem sido identificados dezenas de casos de infeção do novo coronavírus.

A epidemia de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, foi detetada em dezembro na China. Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas mais de uma centena de países, mais de 62 mil dos quais recuperaram. Dos infetados no mundo inteiro, 3.831 não resistiram à doença.