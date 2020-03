Coronavírus. Universidades de Lisboa e Coimbra suspendem todas as aulas presenciais

As universidades de Lisboa e Coimbra decidiram suspender todas as aulas presenciais com efeitos imediatos e por um período de duas semanas, anunciaram as instituições de ensino superior em comunicado.

A medida insere-se num conjunto de medidas preventivas anunciadas pelas universidades no âmbito dos planos de contingência no combate ao surto de Covid-19.

O último balanço dá conta de 39 casos por infeção pelo novo coronavírus em Portugal e um total de 339 casos suspeitos desde o início da epidemia, 67 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro e desde então foram infetadas mais de 110 mil pessoas, mas a maioria já recuperou. A doença provocou até ao momento cerca de 3.800 mortos.

Almada. Instituto Egas Moniz suspende aulas

O Instituto Egas Moniz, em Almada, distrito de Setúbal, vai suspender as atividades letivas como medida preventiva devido à epidemia de Covid-19, uma vez que não existem casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus na instituição, adiantou a direção.

O Egas Moniz - Cooperativa de Ensino Superior, que integra o Instituto Universitário Egas Moniz e a Escola Superior de Saúde Egas Moniz, confirmou que a direção, “como instituição de ensino na área da saúde, decidiu preventivamente e temporariamente suspender apenas as atividades letivas”.

As informações foram primeiro avançadas pelas associações académicas das duas escolas da instituição, que referem o encerramento por 14 dias a partir de terça-feira, 10 de março.

O instituto Egas Moniz aponta a suspensão das aulas como medida preventiva.

Na mesma nota o Egas Moniz confirma o adiamento de “todas as atividades curriculares e extracurriculares que não tenham um caráter eminentemente letivo, tais como congressos, reuniões científicas e eventos culturais e lúdicos” da sua responsabilidade, “mantendo em funcionamento todas as restantes atividades”.

“Informamos que até ao momento não temos qualquer registo de suspeita ou confirmação da doença”, acrescenta-se.