Coronavírus na Europa. Fechar fronteiras em Portugal só é eficaz se todos o fizerem

Segundo a mesma instituição europeia as diferentes taxas de contágio são “provavelmente explicadas, em grande parte, pela forma como pela primeira vez o COVID-19 foi introduzido no país”. Outro fator a ter em conta é o de quantas pessoas introduziram o vírus no país, “e quanto tempo elas estiveram sem serem detetadas”.

O CEPCD diz que está a trabalhar com as autoridades nacionais, tendo por objetivo tomar as medidas adequadas para limitar a disseminação do vírus.

“O acompanhamento rigoroso dos contatos e a aplicação de medidas de controlo da infeção é agora a principal prioridade para conter qualquer disseminação adicional do vírus”, refere a mesma instituição nas respostas à Renascença.

Já em relação ao encerramento de escolas, o mesmo organismo salienta que as evidências provenientes de estudos sazonais da pandemia influenza mostraram que fechar os estabelecimentos de ensino “antes do pico da atividade do vírus teve um impacto positivo na redução da transmissão da comunidade e no atraso do pico da atividade influenza”.

“O encerramento das escolas para reduzir a transmissão do COVID-19 deve ser cuidadosamente considerado numa avaliação caso a caso, ponderando o impato dos efeitos adversos que a decisão tem na comunidade, como a necessidade de pais ou responsáveis tirarem uma licença prolongada do trabalho”, enfatiza a CEPCD.