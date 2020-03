Coronavírus. Felgueiras e Lousada encerram o atendimento ao público e pedem ajuda ao Governo

O município de Felgueiras decidiu fechar os serviços de atendimento ao público e adiar os eventos que estavam previstos durante os próximos 30 dias. As medidas de prevenção adicionais foram anunciadas pelo autarca Nuno Fonseca que adiantou que o município quer ir “além daquilo que foi estabelecido nas orientações da Direção Geral de saúde” para evitar a contaminação pelo Covide 19.

“O município de Felgueiras irá encerrar todos os edifícios municipais de acesso ao público excetuando os Paços do Concelho restinguindo, no fundo, o que é a circulação de pessoas apenas para serviços essenciais e técnicos” anunciou o autarca, em conferência de imprensa conjunta, com o edil de Lousada.

Também no município vizinho, os serviços da autarquia passam a funcionar apenas “nos serviços mínimos”, adiantou o presidente da camara de Lousada, Pedro Machado que apelou a que os munícipes recorram à câmara municipal “apenas se for urgente” e que “privilegiem o contato telefónico e o email”.

Os dois concelhos do distrito do Porto são, a esta altura, os mais afetados do país pelo surto do novo coronavírus. Um cenário que levou os autarcas, desde já, a solicitarem “medidas extraordinárias” ao governo.

“Já pedimos ao Governo para que possa vir a acautelar, juntamente com os seus parceiros na parte económica e social, medidas extraordinárias para fazer face às repercussões destas medidas tomadas pela DGS”, adiantou Nuno Fonseca.

A região regista, a esta altura, 19 dos 31 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus. Milhares de pessoas permanecem em isolamento social. Uma situação que tem de ser “levada a sério pelas pessoas, insistiu o autarca de Lousada.

“A ideia não é provocar o alarme social, mas não podemos compactuar com alguma irresponsabilidade que se assiste ao relativizar a doença como ela não fosse grave. É uma situação especial e todos os cuidados são poucos”, pediu Pedro Machado.

A DGS determinou o encerramento das escolas e de instalações como biblioteca, piscinas ou o cinema como medidas extraordinárias para evitar a contaminação pelo Covide 19 em Lousada e em Felgueiras.