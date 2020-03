Coronavírus está a esvaziar a "pequena Milão" do Norte de Portugal

Na freguesia de Idães, concelho de Felgueiras, as ruas estão silenciosas. Tirando meia dúzia de populares, que vão comentando o tema do momento em bancos de jardim, há pouco movimento na vila.

Com 15 casos confirmados de coronavírus, este é o maior foco de infeção em Portugal - ainda que nem todos residam nesta freguesia, ressalva Palmira Faria, presidente da junta de freguesia. No entanto, logo ali ao lado está a fábrica de calçado Fego-Fla, em Barrosas, entretanto encerrada, após um dos trabalhadores ter sido diagnosticado com coronavírus. O homem esteve na Micam, feira do setor, em Milão, e terá contagiado vários outros pacientes.



No centro da vila, além do encerramento de serviços públicos anunciado pela autarquia, há vários estabelecimentos fechados, desde mini-mercados a cafés e restaurantes. Muitas casas têm carros particulares à porta, a denunciar a presença da população, que evita contacto social.

Palmira Faria, presidente da Junta de Freguesia de Idães, diz que a população está a “começar a acautelar-se” e a fazer aquilo “que não se fez há uma semana”.

“Já não há tantas pessoas na rua, estão-se a recolher”, diz à Renascença, recordando que, este sábado, ao contrário do costume, os cafés não se encheram para ver os jogos de futebol.

Ainda assim, nos últimos dias os cuidados terão sido poucos. No café, atiram-se críticas aos pacientes que transmitiram o coronavírus na zona.

“Deviam ficar em casa e não ficam, vão para os cafés. E podem contaminar outros”, diz um popular.

A presidente da junta confessa ouvir muitas críticas à falta de cuidado dos primeiros pacientes, que continuaram a sua vida normalmente, mesmo depois de terem estado num local de risco.



“Tenho conhecimento de que algumas pessoas não estarão muito contentes com a situação, porque acham que deveria ter acatado algumas instruções, como a de mencionar que teriam estado nos ditos locais de perigo.”