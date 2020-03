Coronavírus. Duas escolas encerradas na Amadora

Veja também:

As escolas secundária e escola Roque Gameiro, na Amadora, ficam encerradas até 20 de março.

A informação chegou via comunicado em que se confirma o encerramento dos dois estabelecimentos de ensino devido ao surto de coronavírus.

Foram identificados três casos de covid-19: uma professora que dá aulas em ambas as escolas e dois alunos, um de cada estabelecimento de ensino.

Em comunicado, recomenda-se que toda a comunidade escolar afetada por esta medida fique em "isolamento profilático voluntário".

A Unidade de Saúde Pública do ACES Amadora vai “acompanhar diariamente o estado de saúde de todas as pessoas determinadas".

Foram registados este domingo nove casos de contágio pelo novo coronavírus em território nacional, o que faz subir para 30 o número de infetados no país. A maioria dos infetados está internada no Hospital de S. João. no Porto, outros seis no Hospital de Santo António, na mesma cidade, e os restantes seis no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

O número de pessoas infetadas em todo o mundo pelo Covid-19 aumentou para 105.836, das quais morreram 3.595, de acordo com um balanço feito pela agência France-Presse (AFP), com dados atualizados às 9h00 de domingo.

A Direção-Geral da Saúde, que tem um microsite com múltiplas informações sobre a doença , recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos . Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.