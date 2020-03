Coronavírus. Adiadas Jornadas de Cuidados Paliativos

Veja também:

As Jornadas de Cuidados Paliativos, agendadas para os dias 16 e 17 de março, em Lisboa e Fátima, foram adiadas devido ao surto de Covid-19, anunciou a organização.

Nestas jornadas, coorganizadas pela Academia Pontifícia para a Vida, Conferência Episcopal Portuguesa e Associação dos Médicos Católicos Portugueses, com o apoio da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, deveria ser apresentada a versão portuguesa do Livro Branco dos Cuidados Paliativos.

"Face aos recentes desenvolvimentos e evoluções na epidemia por Covid-19, ponderando todos os fatores em presença, agindo com responsabilidade, seguindo as recomendações das autoridades de saúde e protegendo as vidas de todos, o grupo organizador e dinamizador comunica o adiamento das Jornadas de Cuidados Paliativos, que estavam agendadas para os próximos dias 16 e 17 de março", anunciou a organização em comunicado divulgado esta noite.

As jornadas ocorrerão noutra data a definir.

O anúncio da organização destas jornadas surgiu no início do ano, quando se discutia a chegada dos projetos para a despenalização da eutanásia ao Parlamento.

Na ocasião, a organização do evento apontava que a iniciativa pretendia "contribuir para a consciencialização da sociedade portuguesa em geral e dos profissionais de saúde e da Igreja em particular para a relevância e premência de os cuidados paliativos se tornarem mais acessíveis aos milhares de portugueses que deles carecem, enquanto cuidados de saúde interdisciplinares e de direito humano".

Portugal regista 30 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19. Estão sob vigilância das autoridades de saúde 447 pessoas por contactos com infetados.

Todos os pacientes com o novo coronavírus estão hospitalizados. Do total de doentes, 18 são homens e 12 são mulheres.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou cerca de 3.800 mortos entre mais de 109 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.

Das pessoas infetadas, cerca de 60 mil já recuperaram.