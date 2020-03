Buscas a casas de suspeitos que cercaram agentes durante funeral das vítimas da 2.ª Circular

A PSP está a fazer buscas ao grupo que cercou agentes durante o funeral de uma das vítimas do acidente na Segunda Circular, em Lisboa. Em causa estão comportamentos desordeiros e hostis contra polícias.

“No âmbito do processo crime entretanto instaurado, foram hoje executados quatro mandados de busca em residência, na área metropolitana de Lisboa - Concelhos de Lisboa, Amadora, Loures e Sintra, por ordem da autoridade judiciária competente”, revela um comunicado enviado à redação revela PSP, lembrando que apesar da identificação presencial dos suspeitos não ter sido possível “durante a ocorrência, a PSP iniciou de imediato as diligências necessárias com vista à sua identificação sob a direção e estreita colaboração com o DIAP da Amadora”.

Foram já detidos três homens, com idades entre os 30 e 40 anos, “indiciados pelos crimes de resistência e coação sobre funcionário, ameaça agravada, injúria agravada, detenção de arma proibida e condução perigosa”.



As diligências policiais encontram-se ainda em curso.

No final de fevereiro, três homens (dois eram moradores do bairro da Quinta do Loureiro, em Alcântara, e um outro do Bairro 6 de Maio, na Amadora) que seguiam de madrugada em excesso de velocidade na Segunda Circular, em Lisboa, morreram após um despiste. As diversas homenagens que se seguiram geraram problemas com as autoridades.