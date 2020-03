31.º caso confirmado de Covid-19 em Portimão

A mãe da adolescente algarvia contagiada com o novo coronavírus também está infetada com a doença, confirma à Renascença pela presidente da Câmara de Portimão. Sobe assim para 31 o número de casos do novo coronavírus em Portugal.



A mulher é professora na Escola Básica 2,3 Professor José Buísel, o que já levou ao seu fecho.

Este é o segundo estabelecimento de ensino a ser fechado em Portimão, depois de no domingo ter sido dada a mesma ordem para a Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes.

Nesta cidade há 1.800 alunos sem aulas.