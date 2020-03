“É mais grave do que pensávamos”. Os dias de Inês em Milão

Primeiro, instalou-se um burburinho, mais de precaução que preocupação, e acorriam-se às farmácias e supermercados. Depois, viria uma certa acalmia, em resultado dos apelos do Governo e das autoridades de saúde. Agora o que há é estupefação. Foi assim o último mês em Milão, cidade que muitos apelidam hoje de “fantasma”, onde o número de casos de infeção e de mortes por coronavírus aumenta a pique diariamente.

À Renascença, Inês Caro de Sousa, portuguesa a residir naquela cidade, explica que os milaneses não estavam à espera que o vírus se propagasse de forma tão rápida. "De um dia para o outro vimos mil casos novos. Acho que começámos a perceber que este é um problema mais grave do que inicialmente pensávamos.”

Para esta portuguesa, o problema não terá estado na falta de resposta do sistema de saúde italiano, mas nos constantes apelos das autoridades e do Governo para que o dia-a-dia fosse levado com tranquilidade e sem alarmismos. Um apelo que terá tido, refere, o efeito contrário.

"Houve muita gente que achou que podia fazer a vida normal. Os universitários, por exemplo, não iam às aulas, mas depois iam sair à noite e as discotecas estavam cheias. Ou seja, resolviam o problema durante o dia, mas durante a noite estavam todos juntos”. E acrescenta: "Acho que o Governo e as autoridades de saúde nunca alarmaram, mas se calhar deviam ter alarmado mais um bocadinho ao princípio".

Com as medidas extraordinárias anunciadas recentemente pelo Governo, que decretam quarentena em toda a região da Lombardia, incluindo Milão, Inês Caro de Sousa diz sentir-se "calma". Mas reconhece que a população leva agora a situação "mais a sério".

"Mesmo com as novas medidas, não sinto pânico – pelo menos eu não o sinto –, se bem que vi nas notícias que houve uma grande corrida às estações de comboios e de pessoas a querer ir embora. As pessoas estão a perceber que é um problema mais grave, que se vai resolver com o tempo. Mas para se resolver da maneira mais rápida possível, tem de ser com medidas drásticas e não fazer apenas a vida normal com alguns limites. Durante 15 dias temos mesmo de ficar em casa e sair só quando é indispensável – como, por exemplo, ir ao supermercado", explica.

Com dois filhos menores e com as escolas e jardins de infância de portas fechadas, o maior desafio para esta portuguesa a viver em Milão tem sido conciliar a vida profissional com a vida familiar.

"Acordamos cedo, tentamos sempre dar uma volta ao pé de casa, para as crianças apanharem um bocadinho de ar, e vão para a cama cedo, para manterem os horários de escola. Durante o dia tenho-me organizado com os avós ou com a babysitter. A partir da próxima semana deverá ser mais fácil. O meu escritório vai reunir-se para decidir as medidas a adotar durante o mês. No caso do meu marido, a empresa deu agora a opção de ficar em casa para os trabalhadores que tenham filhos.”

Quanto ao futuro, “é esperar para ver”, diz Inês Caro de Sousa, que admite “fazer sacrifícios o tempo que for preciso” na esperança de que se consiga controlar a doença e que, a pouco e pouco, “tudo volte ao normal”.

Este domingo, Itália passou a ser o segundo país com maior número de mortes por coronavirus no mundo, ultrapassando a Coreia do Sul. O número de infetados é já de 7.375 e o número de mortos subiu de 233 para 366 - a maior subida do número de mortos desde o início do surto no país.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte anunciou a proibição de entradas e saídas da Lombardia e de outras 14 províncias para limitar a propagação do novo coronavírus. Uma medida que afeta cerca de 16 milhões de pessoas.

O decreto assinado por Conte obriga ainda ao encerramento de ginásios, piscinas, centros termais, museus, centros culturais, estações de esquis, escolas e proíbe a organização de funerais e casamentos. Os restaurantes e bares mantêm-se abertos, mas os funcionários devem manter uma distância de um metro entre os clientes.