Coligação de países voluntários vai acolher crianças migrantes de campos gregos

Milhares de migrantes tentam atravessar a fronteira entre a Turquia e a Grécia desde que o presidente turco anunciou em 29 de fevereiro que havia deixado de respeitar um acordo de março de 2016 com a UE, no qual se previa a permanência de migrantes na Turquia, em troca de apoio financeiro europeu a Ancara.

Na quinta-feira, as autoridades gregas anunciaram que mais de 1.700 de migrantes chegaram às ilhas gregas, incluindo menores, além dos 38 mil já presentes, o que superlotou os campos de refugiados, em condições cada vez mais precárias.

A situação tensa despertou na Europa a memória da crise migratória de 2015.

No domingo, o presidente turco apelou à Grécia para que esta abra as fronteiras aos migrantes e os deixe passar para outros países da Europa, durante um discurso televisivo. "Ei, Grécia! Lanço-te um apelo, abre também as tuas portas e liberta-te desse fardo", disse Recep Tayyip Erdogan.

