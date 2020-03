Abarth 124 Spider – Perfeito pelas suas imperfeições

Pode ser o terror dos vizinhos que querem dormir antes do Abarth 124 chegar a casa. Mas isso não irá limitar em nada o prazer para quem o tem e o conduz. As palavras não chegam para descrever como se viaja junto ao alcatrão. Como se tem a sensação que a frente é avantajada quando se curva e que faz lembrar imagens captadas a bordo de automóveis em filmes antigos.

Os materiais utilizados no interior do Abarth 124 Spider são honestos.

Este modelo, dispõe de um ecrã no centro do tablier de 7”.

O espaço é escasso, tal como o do irmão gémeo falso, o Mazda MX5 com quem partilha a plataforma.

Simplicidade. Mas isto não significa desconforto, antes pelo contrário. O Abarth 124 Spider é, apesar da sua essência desportiva, um carro bastante confortável. Absorve bem as irregularidades do piso, mantendo uma suspensão firme. Diria que os engenheiros encontraram a fórmula adequada para a qual contribui também uns bancos confortáveis.

O Abarth 124 Spider está equipado com um bloco 1.4 turbo Multiair, capaz de debitar 170 cavalos às 5.500 rotações. Capaz de empurrar (a tracção é traseira) os 1080 quilos de chapa e motor até aos 232 quilómetros por hora. No arranque passa a barreira dos cem quilómetros por hora em 6,8 segundos.

A caixa manual é de seis velocidades, e é pena não ser tão suave como a do MX5. Ainda assim, é competente, tal como os travões Brembo que actuam em discos ventilados à frente de 280x22mm.

Dissecada a ficha técnica, vamos às impressões de condução: No lugar do condutor, impressiona o barulho de 4 cilindros, barulho que sai das saídas de escape Record Monza. A sonoridade é muito agradável, quer dentro quer fora do 124. E mais agradável até que a do irmão mais pequeno o Abarth 595.

As acelerações são emocionantes, e não é preciso andar para lá dos limites legais admissíveis para se extrair o prazer de condução. O carro ronca, e mesmo a 120 Km/h parece que vai muito mais depressa. Como os carros de outros tempos.

Curvar a acelerar, permite ganhar emoções extra, e se abusarmos um pouco, a traseira solta-se e exige que sejam feitas correcções no rumo a tomar. Nada que não se controle com facilidade, pelo menos no piso seco. Para os mais atrevidos, há sempre a opção Sport, que experimentámos muito ao de leve, refinando o comportamento do descapotável.

Se for necessário travar a sério, dá conta do recado a tempo e horas.

Em suma, um carro desportivo, com as imperfeições de um desportivo à moda antiga. Sem botões e avisadores em excesso, confortável, e muito entusiasmante.

O preço da versão ensaiada é de 49.071 Euros, com 4.900 euros em extras.