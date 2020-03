LeBron foi figura na vitória dos Lakers contra os Clippers

Os Los Angeles Lakers venceram no terreno dos rivais dos Los Angeles Clippers, por 112-103.

As figuras da partida foram LeBron James, que ficou perto do triplo-duplo, com 28 pontos, nove assistências e sete ressaltos, e Anthony Davis, que registou 30 pontos e oito ressaltos.

Do lado dos Clippers, Paul George registou 31 pontos e Kawhi Leonard apontou 27 pontos, registos que ficaram aquém do necessário para bater os líderes da conferência oeste.

Os Lakers lideram a conferência com 49 vitórias e 13 derrotas. Os Clippers seguem no segundo posto, com 43 vitórias e 20 derrotas, ainda sem os "play-offs assegurados". Apenas os Lakers, Milwaukee Bucks e Toronto Raptors já asseguraram presença no apuramento de campeão.