Barty continua sentada no trono do ténis feminino mundial

Ashleigh Barty mantém-se segura no primeiro lugar do "ranking" WTA, na atualização desta segunda-feira. A tenista australiana soma 8717 pontos e conserva larga vantagem sobre as mais próximas concorrentes, a romena Simona Halep (6076) e a checa Karolina Plísková (5205).

A norte-americana Sofia Kenin, que em janeiro venceu o Open da Austrália, atingiu o melhor "ranking" da carreira, ao ascender ao quarto lugar da hierarquia mundial. Quem pagou a fatura foi a canadiana Bianca Andreescu, que caiu para o sexto lugar. A ucraniana Elina Svitolina, que subiu dois postos, passa a fechar o "top-5". A holandesa Kiki Bertens desceu de sexta para sétima classificada da tabela.

Entre as portuguesas, Francisca Jorge continua a ser a melhor classificada, no 569.º lugar, apesar da queda de cinco lugares. Em segundo, surge Inês Murta, em 637.º (desceu dois degraus). Maria Fonte, que ocupa a 904.ª posição, fecha o rol de portuguesas no "top-1000".