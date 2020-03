O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que um surto como o Covid-19 abre espaço aos nacionalistas.



“Uma epidemia como esta é um maná para os nacionalistas”, diz Raposo, considerando ainda que o “’Correio a Manhã’ tem feito um trabalho péssimo com títulos como ‘o vírus que veio da China’ ou ‘o vírus dos chineses’”.

“Temos de manter a calma”, aconselha.

Na mesma linha, o o escritor Jacinto Lucas Pires considera que esta é uma “doença que assenta bem demais na doença do tempo que nós já estávamos a viver”, referindo-se a uma “espécie de quarentena mental/social, com os facebooks e as tecnologias, em que já desconfiávamos do outro, já não queríamos estar com o outro”.

“Isto é uma espécie de confirmação científica e médica do estado de coisas que, de alguma maneira já existia, e que pode ser aproveitada perigosamente desta maneira que o Henrique [Raposo] estava a dizer”, rematou.

Portugal tem 31 casos de Covid-19 confirmados e estão várias medidas em curso para tentar conter a propoagação.

A epidemia detetada em dezembro na China já provocou mais de 110 mil infetados em todo o mundo, 62 mil dos quais já recuperaram.