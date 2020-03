Salvador não acredita que Sporting tenha dinheiro para contratar no Braga

António Salvador não encara como realista a possibilidade do Sporting contratar Ricardo Esgaio, Paulinho e Sequeira ao Sporting de Braga. À margem da conferência de imprensa de apresentação das celebrações do centenário do clube, o presidente do clube minhoto acredita que o Sporting não tem dinheiro para contratar os jogadores.

"Não acredito nisso, não porque os jogadores não tenham qualidade para jogar no Sporting ou num qualquer grande, ou até nos melhores da Europa, mas sim pelo valor por que possam ser transferidos. Todos eles têm cláusulas e não acredito que o Sporting os consiga vir buscar. A querer os três, tinha de pagar 65 milhões de euros; querendo individualmente, um tem de 15 milhões, outro tem 20 milhões, outro tem 30 milhões. Que o assunto fique arrumado de vez, é melhor ficar por aqui", disse.

Sobre a possibilidade de o FC Porto falhar as competições europeias por violar o "fair-play financeiro", Salvador prefere evitar grandes comentários: "Não comento situações de outros clubes. Estamos nesta situação e o nosso objetivo é o jogo seguinte. Essas questões não nos dizem respeito".