Luiz Fernando explica expulsão e acredita na manutenção

Luiz Fernando revela que pediu "coerência" ao árbitro Manuel Oliveira, depois de ter sido expulso no jogo contra o Sporting por travar um contra-ataque da equipa leonina.

"Foi tudo bem rápido. Fui expulso aos 21 minutos. Aos 17 aconteceu a primeira confusão, o árbitro foi ver o lance do Macedo ao VAR e optou pela expulsão. Disse ao árbitro que ele deveria ser coerente, porque o Mathieu fez uma falta aos 10 minutos e não levou amarelo. O jogo terminou aos 21 minutos", disse, à Renascença, no fim do jogo.

O médio da equipa avense revela que as duas expulsões colocaram fim à estratégia definida por Nuno Manta Santos: "A nossa proposta de jogo era procurar o contra-ataque, sabíamos que o treinador do Sporting tinha pouco tempo de trabalho. Foi tudo por água abaixo, agora é descansar e preparar o próximo adversário", explica.

Ninguém atira toalha ao chão

O brasileiro admite que a luta pela manutenção está a ser muito difícil, mas ainda acredita que o Desportivo das Aves vai conseguir sobreviver à despromoção, apesar do último lugar na tabela.

"Está a ser muito difícil, desde a primeira volta. São dez jogos, 30 pontos. É possível, basta pontuar. Se formos deixando, vai chegar a um momento que já vai ficar impossível. O nosso balneário é muito positivo, o Nuno conseguiu resgatar o brilho no olho que faltava a esta equipa. Acreditamos na manutenção", remata.