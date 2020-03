O encontro entre FC Porto e Sporting, no Estádio do Dragão, a contar para a jornada 32 do campeonato, vai realizar-se a 2 de maio, um sábado, às 20h30.

A Liga divulgou, esta segunda-feira, o calendário das jornadas 27 a 33. Entre eles, destaca-se o clássico do Dragão. No mesmo dia, às 18h00, o Benfica recebe o Vitória de Guimarães. A jornada abre com um Santa Clara-Desportivo das Aves, também no sábado, às 14h30.

