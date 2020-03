Farense suspende gala dos 110 anos para "preservar a saúde das 400 pessoas" esperadas

Veja também:

O presidente do Farense, João Rodrigues, anuncia com "pesar" o cancelamento da gala de comemoração dos 110 anos do clube, marcada para o dia 1 de abril, devido ao surto epidémico de coronavírus.

Em declarações a Bola Branca, o dirigente realça que as circunstâncias exigiam este tipo de medida para prevenir o contágio.

"Tínhamos de tomar esta decisão hoje [esta segunda-feira], porque íamos fechar o envio de todos os convites e a contratualização do estabelecimento onde ia ser feito o evento. Achámos por bem preservar, ao máximo, as 400 pessoas [esperadas no evento]", justifica João Rodrigues.



O presidente do Farense adianta que a decisão tomada não invalida a realização do evento numa outra data, pelo que existe a possibilidade de a cerimónia acontecer dentro de alguns meses.

"Sabemos que os nossos sócios e os nossos adeptos gostam muito de celebrar essa data connosco. [Esta decisão] não quer dizer que não possamos fazer este evento um pouco mais tarde", termina.

Em nota publicada no Facebook, o clube algarvio afirmou estar a cumprir as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Coronavírus propaga-se em Portugal

Foram registados este domingo nove casos de contágio pelo novo coronavírus em território nacional, o que faz subir para 30 o número de infetados no país. De acordo com informações apuradas pela Renascença, 18 casos estão a ser acompanhados no Hospital de S. João, no Porto, outros seis no Hospital de Santo António, na mesma cidade, e os restantes seis no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

Como medida preventiva, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou a suspensão de visitas em pelo menos 32 hospitais e 10 estabelecimentos prisionais.

A DGS, que tem um microsite com múltiplas informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.