António Salvador quer que o Braga não fale de arbitragens

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, quer que o futebol português "dê tréguas" à arbitragem durante um ano, de forma a reduzir o tom de contestação em torno da prestação dos árbitros.

Em declarações à margem da cerimónia de abertura do centenário do clube, o presidente revela que vai ponderar proibir que atletas do clube falem sobre arbitragem e deixa a sugestão ao resto das equipas do campeonato.

"O que se tem visto é preocupante. Quanto mais se falar das arbitragens, pior será. Tenho uma ideia para o futuro. O Braga deverá ser o primeiro clube a assumir isso na próxima época, que é proibir jogadores, treinadores, dirigentes e presidentes, independentemente dos erros, de falarem da arbitragem. Gostava que todos os clubes dessem pelo menos um ano e que isso acontecesse para ver se os árbitros teriam mais tranquilidade. As regras no clube seriam internas. Vou propor isso e gostaria que os clubes fizessem um pacto. Um ano de tréguas à nossa arbitragem. Dentro deste clube isso vai acontecer", afirmou.