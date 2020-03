Coronavírus. Avançado do Sassuolo marca e manda mensagem aos italianos

Veja também:

Francesco Caputo, avançado do Sassuolo, protagonizou, esta segunda-feira, um momento curioso, depois de marcar um golo ao Brescia, que se realizou à porta fechada, devido ao surto do novo coronavírus.

O jogador italiano, de 32 anos, foi buscar uma folha de papel e mostrou-a às câmaras. "Tudo ficará bem. Fiquem em casa", podia ler-se.

Os jogos da jornada 26 da Serie A italiana foram realizados à porta fechada, devido ao surto de Covid-19, que já infetou 9.172 pessoas, das quais 463 morreram. Registaram-se 97 mortes nas últimas 24 horas.

No domingo, num decreto foi assinado pelo primeiro-ministro, Giuseppe Conte, o Governo italiano decidiu pôr de quarentena mais de um quarto da população do país. O Comité Olímpico Nacional de Itália ordenou, esta segunda-feira, suspender todas as "atividades desportivas de qualquer nível", incluindo a Serie A, durante três semanas, até ao dia 3 de abril.



Coronavírus em Portugal





Foram registados este domingo nove casos de contágio pelo novo coronavírus em território nacional, o que faz subir para 30 o número de infetados no país. De acordo com informações apuradas pela Renascença, 18 casos estão a ser acompanhados no Hospital de S. João, no Porto, outros seis no Hospital de Santo António, na mesma cidade, e os restantes seis no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou a suspensão de visitas em pelo menos 32 hospitais e 10 estabelecimentos prisionais.

A Direção-Geral da Saúde, que tem um microsite com informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.