Bruno Fernandes eleito melhor jogador do mês pelos adeptos

Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador do mês da Premier League pelos adeptos da competição, prémio entregue pelo sindicato de jogadores, através de uma votação online.

Para além do médio português, Rui Patrício, do Wolverhampton, Harry Maguire, do Manchester United, Richarlison, do Everton, Dwight McNeil, do Burnley, e Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, eram os outros nomeados.

O médio de 25 anos somou dois golos e três assistências em cinco jogos disputados na competição. Em fevereiro, apontou um golo e duas assistências.

Bruno Fernandes está ainda nomeado para o galardão entregue pela Premier League de melhor jogador do mês.