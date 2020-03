​A entrevista do primeiro-ministro

O primeiro-ministro deu uma longa entrevista ao “Público”, ontem publicada. Embora A. Costa faça ali breves observações sobre o que ele entende ser uma melhoria do sistema de justiça em Portugal, não é sequer referido o essencial: o que aconteceu no Tribunal da Relação de Lisboa (e não sabemos se terá acontecido noutros tribunais) é “simplesmente aterrador” (António Barreto, no mesmo número do “Público”). O presidente do Supremo Tribunal de Justiça e também presidente do Conselho Superior da Magistratura, António Piçarra, disse que a Justiça em Portugal está “parada e destruída. Ninguém acredita na Justiça”.



Se tivesse sido interrogado pelos entrevistadores sobre este assunto, decerto o mais grave que a democracia portuguesa agora enfrenta, provavelmente A. Costa fugiria à questão, alegando não querer intervir na esfera judicial. Mas o Governo tem a ver com estes dramáticos casos. Pois não tem o executivo uma ministra da Justiça?

O primeiro-ministro, que foi longos anos advogado, não ignora o assunto. Apenas evita falar dele, assobiando para o ar.

Por outro lado, foi reveladora a resposta da A. Costa sobre aquela lei, do tempo de Sócrates, que dá a uma autarquia o poder de vetar a construção de um aeroporto na sua área. É o que está acontecer em relação ao previsto aeroporto do Montijo. “Não concorda que essa lei do PS deveria ter sido analisada há mais tempo?” perguntaram-lhe. “Não sei” - respondeu A. Costa. “Quem tem de juntar o parecer das autarquias ao requerimento é a ANA e não o Governo”.

Assim se afasta o problema político de os socialistas que detiveram o ministério onde este assunto se enquadra terem esquecido a lei, razoavelmente absurda, durante largos anos, apenas tendo acordado para o problema há poucas semanas. Trata-se de disfarçar a incompetência política, atividade na qual o primeiro-ministro costuma mostrar a sua reconhecia habilidade.

O PS governa agora em minoria. Mas o Governo atua e fala como se tivesse maioria. Por isso A. Costa na entrevista acusa o PCP e o BE de “andarem numa certa hesitação, sobre se querem prolongar a ‘geringonça’ ou se querem dá-la por encerrada”. A culpa nunca é do Governo, nem quando avança com o nome de Vitalino Canas para o Tribunal Constitucional, votação onde eram precisos dois terços dos deputados, mas que nem sequer obteve todos os votos dos socialistas.

Numa entrevista que alegadamente era sobre o futuro do País não houve revelações dignas de nota sobre o que nos espera. Mas foi curiosa a resposta do primeiro-ministro à pergunta sobre se “é mais prioritário apoiar as PME do que criar condições para campeões nacionais?”. Costa aludiu à diversidade de empresas nos vários sectores da nossa economia e disse que “não compete ao Estado dizer: agora não apostamos neste (sector) para apostarmos naquele. Ao Estado apenas compete criar as condições institucionais para que as empresas possam encontrar o seu caminho e afirmar-se”.

Saúdo esta declaração anti-dirigista do primeiro-ministro. Mas se fosse eu a dizer tal coisa, não faltariam vozes socialistas acusando-me de ser um horroroso neoliberal.