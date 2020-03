“Lay-off” simplificado para empresas severamente afetadas pelo coronavírus

O Executivo anunciou esta segunda-feira um regime de “lay-off” simplificado para as empresas que vejam a sua atividade "severamente afetada devido à epidemia", de Covid-19. O “lay-off” consiste numa suspensão temporária do contrato de trabalho.

Segundo o esquema anunciado pelo Governo, os trabalhadores terão a garantia de retribuições ilíquidas equivalentes a dois terços do salário até 1.905 euros, 30% suportado pelo empregador e 70% pela Segurança Social até um máximo de seis meses.

Numa primeira reação, Andreia Araújo, da CGTP, avisou que de forma alguma os trabalhadores podem perder rendimentos por causa da doença ou das medidas para evitar que se espalhe. "Os trabalhadores, seja porque estão em isolamento, ou por estarem a acompanhar um menor ou um idoso, não podem de forma alguma perder nenhum tipo de retribuição, quer nos salários, quer nos subsídios. E isso não está garantido. Essa é uma situação que nos preocupa. Esta doença não pode servir para atacar os direitos dos trabalhadores."

Paula Bernardo, da UGT, diz que a organização está atenta e irá publicar uma nota sobre o assunto. "É fundamental dar as empresas condições que lhes permitam acautelar momentos mais complicados, mas é igualmente necessário acautelar o rendimento dos trabalhadores, nomeadamente é fundamental que olhemos para o atual regime legal do lay-off, em que em algumas situações está previsto o pagamento a 100% da retribuição do trabalhador. Iremos preparar uma nota sobre essa questão."

A medida foi apresentada esta segunda-feira em conferência de imprensa, depois de uma reunião extraordinária da concertação social, na qual foram anunciadas uma série de medidas para ajudar empresas e trabalhadores a enfrentar os problemas económicos causados pela epidemia.

Entre estas medidas está a duplicação, por parte do Governo, de 100 para 200 milhões de euros da linha de crédito para apoio à tesouraria das empresas, a linha de crédito destina-se a micro, pequenas e médias empresas, tem a comissão de garantia totalmente bonificada e estará disponível a partir de dia 12, segundo informação disponibilizada hoje no final da reunião extraordinária da Comissão Permanente de Concertação Social.

O Governo decidiu ainda que o pagamento dos incentivos no quadro do Portugal 2020 será efetuado no mais curto espaço de tempo possível, a título de adiantamento, se tal se mostrar necessário, uma moratória de 12 meses na amortização de subsídios reembolsáveis no quadro do QREN e do PT2020, que se vençam até 30 de setembro de 2020.

Segundo e executivo, "as despesas suportadas com a participação em eventos internacionais anulados continuarão a ser elegíveis no quadro dos sistemas de incentivos".

"Paralelamente, o Governo avaliará, após o controlo da epidemia, o impacte da mesma sobre a capacidade de concretização de objetivos contratualizados, no âmbito dos sistemas de incentivos, para efeitos de eventual ajuste dos mesmos", refere.

Desde já, acrescenta, "fica estabelecido que não são considerados incumprimentos a falta de concretização de ações ou metas devido à epidemia".