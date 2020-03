Coronavírus. “Ir fatiando as medidas” em função da realidade, diz CIP

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, considera que, perante a incerteza dos impactos da propagação do Covid-19 em Portugal, é necessário "ir fatiando as medidas em função daquilo que for a realidade concreta".

Falando aos jornalistas à entrada de uma reunião em concertação social, na qual o tema será discutido entre o Governo e os parceiros sociais, António Saraiva admitiu que alguns setores da economia estão já a ter problemas nas suas cadeias de abastecimento, nomeadamente no têxtil, algum setor automóvel, calçado e turismo.

"É um problema que não está devidamente quantificado, não sabemos o que teremos pela frente, quer em termos temporais, quer em termos de pessoas envolvidas. Temos que ir fatiando as medidas em função daquilo que for a realidade concreta com que se nos vier a deparar", disse.

O presidente da Confederação do Turismo Português, Francisco Calheiros, também falou aos jornalistas à entrada na reunião, onde estão presentes os ministros da Agricultura, da Economia e do Trabalho, referindo-se à "incerteza" sobre o desfecho da situação e apelando à calma.

O responsável escusou-se a indicar números relativos à situação do setor em Portugal, mas admitiu que o cenário piorou na última semana com cancelamentos de viagens, especialmente no que diz respeito a grupos.

Sobre a linha de financiamento apresentada pelo Governo na semana passada de 100 milhões de euros para ajudar as empresas afetadas pelo impacto da propagação do novo coronavírus, Francisco Calheiros disse que prefere esperar pelas medidas que o Governo vai apresentar aos parceiros, mas adiantou que "a linha é manifestamente insuficiente, 100 milhões não chegam".

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já infetou cerca de 110 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 62 mil recuperaram e cerca de 3.800 morreram.