João Eusébio garante Pizzi "motivado e forte emocionalmente"

Pizzi está "motivado" e a "sentir-se bem". Quem o garante é João Eusébio, antigo treinador do capitão do Benfica, depois deste ter voltado a falhar uma grande penalidade - decisiva - em Setúbal.

O médio está a viver uma fase de desinspiração na marca dos onze metros, ao "perdoar" o segundo castigo máximo do jogo no Bonfim e consequente reviravolta no resultado. Isto após já ter falhado também contra o Moreirense, na Luz, dois penáltis, embora tenha conseguido resgatar um numa recarga. O médio chegou à meia dúzia de grandes penalidades falhadas com a camisola do Benfica. Óscar Cardozo, com cinco, perdeu a liderança partilhada nesta "contagem".

Ainda assim, em Bola Branca, o seu ex-técnico na Covilhã, João Eusébio, assegura que Pizzi não se deixará afectar emocionalmente - já o provou de imediato -, e "dará a volta" a esta situação com a confiança de Bruno Lage e mantendo-se como o marcador de penáltis.

"Neste momento, conhecendo o Pizzi, sei que a vontade dele é para dar a volta por cima. Ele é forte emocionalmente, mas é também um ser humano. Esta ansiedade e esta pressão trabalham-se. Não é por ele falhar um ou dois penáltis que lhe vou tirar a confiança. Cabe ao Pizzi sentir-se bem e sei que está. Cabe ao Pizzi sentir-se motivado e sei que está. Enquanto treinador, manteria a confiança no Pizzi. É o meu homem de confiança para bater penáltis", defende o treinador, de 58 anos, que sustenta a "força mental" do "21" dos encarnados.

"Acaba de falhar o penálti e mantém o ritmo, motivação e à vontade como se não tivesse falhado. Neste momento, seja o jogador que for - de FC Porto ou Benfica - vai bater um penálti com uma emoção diferente. Sabe o risco que corre, porque FC Porto e Benfica não estão a praticar bom futebol. A equipa com menos pontos vai estar mais ansiosa porque terá de minimizar a distância. A distância pontual vai influenciar o rendimento", termina.