Benfica B cancela viagem para o Reino Unido devido ao coronavírus

O Benfica anunciou, esta segunda-feira, que a equipa B não vai viajar para o País de Gales, para defrontar o Swansea, em jogo da Premier League International Cup, devido ao surto do coronavírus Covid-19.

Em comunicado, o clube da Luz informou que "tomou a decisão de não viajar para o Reino Unido nesta fase, seguindo os conselhos locais de saúde e segurança de restrição de viagens internacionais".

Por agora, o encontro, que estava agendado para o dia 11 de março, quarta-feira, fica adiado. A Premier League, que organiza o torneio, consultará os dois clubes, de modo a tomar uma decisão sobre o jogo, que o Benfica "comunicará oficialmente em tempo próprio".

No Reino Unido, registam-se 321 casos de pessoas infetadas pelo novo coronavírus. Quatro delas morreram, a mais recente esta segunda-feira.

Coronavírus continua a propagar-se





Foram registados este domingo nove casos de contágio pelo novo coronavírus em território nacional, o que faz subir para 30 o número de infetados no país. De acordo com informações apuradas pela Renascença, 18 casos estão a ser acompanhados no Hospital de S. João, no Porto, outros seis no Hospital de Santo António, na mesma cidade, e os restantes seis no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

Como medida preventiva, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou a suspensão de visitas em pelo menos 32 hospitais e 10 estabelecimentos prisionais.

O número de pessoas infetadas em todo o mundo pelo Covid-19 subiu para 105.836. Morreram 3.595, segundo balanço da agência France-Presse (AFP), com dados atualizados às 9h00 desta segunda-feira.



A Direção-Geral da Saúde, que tem um microsite com múltiplas informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.