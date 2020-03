"Medo de Sentir" vence festival da canção

A canção "Medo de Sentir", de Marta Carvalho e Elisa, vence o Festival da Canção 2020.

A cantora Elisa e a compositora Marta Carvalho vão representar Portugal na Eurovisão, que se realiza entre 12 e 16 de maio em Roterdão, na Holanda.

No voto do júri o mais votado foi Filipe Sambado, com “Gerbera amarela do sul”, mas a decisão do público foi decisiva para virar o resultado final. No voto do público foi Bárbara Tinoco que recolheu a pontuação máxima do público.

Em 2018 venceu Conan Osiris e em 2017 Portugal conquistou a Eurovisão graças a uma canção dos irmão Sobral.