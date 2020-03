Sporting. Milhares de adeptos exigem demissão de Varandas

Cerca de três mil adeptos e sócios do Sporting estão a manifestar-se junto ao estádio de Alvalade e ao pavilhão João Rocha para exigir a demissão do presidente Frederico Varandas.

Há várias tarjas e palavras de ordem contra o líder leonino.

A manifestação decorre cerca de um mês depois de uma outra, com o mesmo objetivo, que terminou com alegadas agressões de elementos da Juventude Leonina contra dirigentes do Sporting.

Os conflitos entre a direção de Varandas e algumas claques do clube já duram há meses, os maus resultados no futebol não têm ajudado a pacificar o ambiente.

O Sporting recebe este domingo o D. Aves no jogo que marca a estreia do treinador Rúben Amorim.