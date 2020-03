Coronavírus. Vaticano encerra museus até 3 de abril

O Vaticano vai, como medida preventiva, encerrar o Museu do Vaticano, das catacumbas da Basílica de São Pedro, do Museu das Vilas Pontifícias e do Centro Museológico das Vilas Pontifícias até 3 de abril devido ao surto de coronavírus.

Em comunicado, a Santa Sé confirma um caso positivo, de um visitante, que se deslocou ao centro de saúde local. As cinco pessoas que estavam com ele estão agora em quarentena voluntária.

O Vaticano reafirma que as medidas preventivas para combate ao coronavírus estão a ser tomadas em coordenação com as autoridades de saúde de Itália.

A Itália é precisamente o país europeu com mais caso de Covid-19 onde estão confirmados 366 mortos e 7375 casos.