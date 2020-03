Proteção Civil da Madeira apela à calma e admite “possíveis réplicas"

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPC) apela à população que "mantenha a calma" e "conte com possíveis réplicas" do abalo sísmico que ocorreu pelas 20h58, atingindo os 5,3 na escala de Ricther.

Em comunicado, o SRPC enuncia uma série de recomendações na sequência do sismo com epicentro localizado a cerca de 40 quilómetros a Sudoeste da Deserta Grande, que foi sentido pela população.

"Mantenha a calma e conte com possíveis réplicas", pode ler-se na informação.

É também aconselhado a que as pessoas confirmem a validade do seu 'kit' de emergência e revejam o conteúdo com o seu agregado familiar, que as pessoas se afastem das praias e tenham precaução na circulação automóvel "devido a possíveis quedas de pedras nas vias".

Os outros conselhos são "nunca utilizar os elevadores", avaliar se a residência sofreu danos graves, devendo abandonar a casa caso "não ofereça condições de segurança" e desligar os circuitos de gás, eletricidade ou água "caso duvide da sua respetiva integridade".

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o arquipélago da Madeira registou hoje uma réplica de magnitude 2,4 na escala de Richter, às 21:22, com epicentro no mar a cerca de 35 quilómetros a Sul de Câmara de Lobos, num local próximo do do primeiro sismo, registado às 20:58.

O sismo inicial "foi sentido com intensidade máxima IV/V, na escola de Mercalli, na região de São Martinho, no Funchal", refere o IPMA em comunicado, salientando que "não causou danos pessoais ou materiais".