Escola de Portimão encerrada após aluna contrair novo coronavírus

A Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, anunciou este domingo que vai fechar portas após ter sido confirmado que uma aluna do estabelecimento foi infetada com o novo coronavírus após uma viagem a Itália.

Em comunicado, a direção da escola explica que a aluna "esteve em Itália na semana da interrupção do Carnaval" e que, ao regressar e contactar a Linha Saúde 24, foi-lhe dito que "podia fazer a sua vida normal", embora com atenção redobrada, monitorizando "a sua situação clínica e cumprir algumas regras sociais e de higiene pessoal".

Regressada das férias, a aluna "retornou à escola no dia 27 de fevereiro e foi diariamente acompanhada pela equipa da SNS24." Este domingo, adianta o comunicado, foi diagnosticada com Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

"Face a esta situação, foi determinado pelas Autoridades de Saúde que a Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes será encerrada e que os alunos que estiveram em contacto direto com a aluna irão ser contactados e poderão ficar em isolamento social durante 14 dias, nas ruas residências."

Da mesma forma, "também os professores e os assistentes operacionais que estiveram em contacto com esta aluna poderão ficar em situação de isolamento, devidamente justificado", adianta a escola. "Para isso deverão contactar a Unidade de Saúde Pública de Portimão."

A direção do estabelecimento de ensino pede a "toda a comunidade educativa que possa ter tido contacto com a aluna" que tenha "particular atenção ao aparecimento de sinais e sintomas de infeção respiratória aguda, como febre, tosse ou dificuldade respiratória. Caso surjam quaisquer destes sinais ou sintomas devem ligar para o SNS24 (808 24 24 24)."