Covid-19. Faculdade de Medicina de Lisboa suspende aulas "que impliquem contacto com doentes"

A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) vai suspender as aulas que impliquem contacto com doentes, na sequência do surto do novo coronavírus, anunciou a instituição em comunicado este domingo.

A faculdade "decidiu a necessidade de suspensão temporária de todas as aulas que implicassem contacto com doentes" após reunião na sexta-feira do Conselho Diretivo do Centro Académico de Medicina de Lisboa (CAML), constituído pelo Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (CHULN), Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) e Instituto de Medicina Molecular-João Lobo Antunes (IMM-JLA).

Segundo o comunicado divulgado no 'site' da FMUL, "entendeu-se ser prioritária a proteção dos doentes que estão quer no CHULN como em outros hospitais afiliados e centros de saúde, bem como de todos os que acorrem a este centro académico, incluindo alunos, docentes, funcionários e restantes profissionais de saúde", na sequência do surto de Covid-19.

"Assim sendo, nesta fase, não só as aulas práticas envolvendo doentes ficam suspensas, bem como todas as atividades ou eventos que concentrem mais de 50 pessoas num mesmo espaço", detalha ainda o comunicado, que indica, no entanto, que "as restantes aulas teóricas e práticas vão manter-se, até novas instruções em contrário".