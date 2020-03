Coronavírus. Universidade do Minho encerra campus de Braga

Veja também:

Depois de confirmado o primeiro caso de Covid 19, a Universidade do Minho prefere não arriscar e anunciou este domingo que vai fechar as portas do campus universitário de Braga.

O anúncio foi feito pelo reitor da academia, Rui Vieira de Castro, que justifica a decisão com o “objetivo essencial” de “cortar a cadeia de transmissão da doença dentro da comunidade”.

“Procedemos ao encerramento do edifício de Instituto de Ciências Sociais, mas quisemos ir mais longe do que isso e, porque a vida no nosso campus obriga os estudantes a circularem por vários edifícios, encerrámos os complexos pedagógicos”, explica o reitor da academia. A partir de amanhã, segunda-feira, não há quaisquer atividades letivas naquele pólo universitário.