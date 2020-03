Coronavírus. Suspensas visitas a hospitais, lares e prisões na região Norte

Veja também:

As visitas a hospitais, lares e estabelecimentos prisionais da região Norte foram suspensas temporariamente devido à epidemia Covid-19, anunciou no sábado a ministra da Saúde, Marta Temido, numa conferência de imprensa em Lisboa.

“Ficam temporariamente suspensas as visitas nos hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte”, avançou a ministra da Saúde, indicando que a evolução do surto epidemiológico exige uma maior proatividade, nomeadamente no encerramento de algumas instituições como escolas e universidades.

A ministra recomendou também o adiamento de eventos sociais.

“Dado que se aguardam ainda resultados de casos suspeitos validados em investigação, o risco que levou à determinação destas medidas será reavaliado nas próximas horas, durante o dia de amanhã [domingo]”, indicou Marta Temido, assegurando o anúncio “das medidas julgadas necessárias oportunamente”.

Portugal regista este domingo 28 casos de infeção pelo novo coronavírus; 21 foram confirmados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) na mesma conferência de imprensa ontem ao final do dia. Esta manhã, fontes hospitalares confirmaram à Renascença a existência de mais sete casos, quatro no Hospital de S. João e três no Hospital de Santo António, ambos no Porto.