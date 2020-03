Coronavírus. Portugal com 29 casos de infeção confirmados

Veja também:

Há oito novos casos de contágio pelo novo coronavírus em território nacional, o que faz subir para 29 o número de infetados no país. Dezoito dos infetados estão internados no Hospital de S. João. no Porto, outros seis no Hospital de Santo António, na mesma cidade, e os restantes cinco no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

De acordo com informações apuradas pela Renascença este domingo, quatro dos novos casos, três mulheres e um homem, têm ligação a uma pessoa anteriormente infetada e internada com a doença Covid-19, provocada pelo vírus SARS-CoV-2, no hospital de São João. Horas depois, a mesma fonte confirmou a existência de mais um caso de infeção naquele hospital do Porto.

Segundo outra fonte à Renascença, os outros casos novos desta manhã envolvem uma mulher de 18 anos, estudante de farmácia, e dois homens, de 37 e 52 anos, com ligações à fábrica de sapatos em Lousada que há três dias foi encerrada por causa do surto, após um trabalhador ter recebido resultados positivos de Covid-19 nas análises. Os três estão internados no Hospital de Santo António, também no Porto.

No sábado ao final do dia, o Governo anunciou o encerramento de quatro escolas no Norte do país como medida de precaução para evitar novos contágios. Em causa estão a escola secundária de Idães, em Felgueiras, o ICBAS, a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e o curso de História da Universidade do Minho.

A Universidade do Minho decidiu entretanto ir mais longe nos esforços de contenção do vírus e anunciou a suspensão de todas as atividades pedagógicas no campus de Braga.

Da mesma forma, todas as visitas a hospitais, lares de idosos e prisões foram suspensas para tentar travar a propagação do Covid-19.